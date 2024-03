Le piume dei fenicotteri rosa, la conoscenza e l’empatia

Andrea Bariselli

La vita pone dei limiti e questi rappresentano la sua straordinaria e drammatica bellezza. Che non si può pretendere, ma apprezzarne ogni frammento come un dono

3 ' di lettura

I fenicotteri rosa offrono uno spunto di riflessione anche sulla vita

«Vedi la cima, ma non vuoi vedere la montagna». È un detto che ho fatto mio da molto tempo, perché racchiude due cose: la prima è che c’è sempre un retroscena, un lato in ombra delle cose che non vogliamo vedere; la seconda, più sottile, è che ci sono cose che a volte per svariate ragioni non possiamo fare, anche se lo volessimo. Perché la vita pone dei limiti, e questi rappresentano la sua straordinaria e drammatica bellezza. Accettarli significa apprezzare ogni singolo frammento di bellezza co