Vivere più a lungo, oltre la medicina

Grazie alla lettera «Proviamo a vivere più a lungo insieme agli altri» ho scoperto il dott. Renzo Rozzini e il suo saggio «Il canone della longevità», edito da Morcelliana. Cercando informazioni sul saggio ho trovato una bella intervista sul sito video GdB e una presentazione sul sito Radio Parlamentare nella quale il dottor Rozzini comunica che solo il 10% della aspettava di vita media dipende «dalla medicina» e questa informazione già mi era nota avendo assistito alla conferenza del Nobel Angus Deaton organizzata da I.S.E.O. (Institute for Studies on Economics and Occupation) nel 2016 (video e documentazione sono disponibili online). Sono un ex insegnante di informatica gestionale, in laboratorio informatico elaboravo con i miei allievi le statistiche sulla popolazione di Brescia e provincia fornite da demo-Istat, e so che la mia generazione avrà a disposizione la metà della spesa sanitaria pro capite dei propri genitori. Da cosa dipenderà l’aspettativa di vita mia e dei miei coetanei? Per il 30% dalla genetica, per il 15% dalle circostanze sociali, per il 5% dall’inquinamento e per il 40% dall’inquinamento. Forse la genetica mi aiuterà: ho un sistema immunitario molto reattivo (sono celiaco e allergico).

Michele Campanelli

Brescia