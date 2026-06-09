Villaggio Montini. Prima il paradiso, ora c’è del disagio

Alcune settimane fa lessi sul giornale i disagi riscontrati da alcuni abitanti di Mompiano che suggerivano interventi su via Ambaraga per lo stato malmesso di detta via, colgo l’occasione anche io che abito a Mompiano, al villaggio Montini, per esprimere il mio disagio. Sono ormai trenta anni che abito al villaggio, emigrata dal centro città. Mi sono trovata subito in un paradiso, aria buona gente fantastica e disponibile per qualsiasi bisogno. Con il passare degli anni però alcune cose importanti sono cambiate ed ora ve le elenco. Il traffico. Dalla mia via ogni 10-15 minuti transita la linea 15 che decelera proprio davanti alla mia abitazione per immettersi su via Montini (tutti gli autoveicoli non rispettano i limiti di velocità essendo centro abitato). La mattina processione di autoveicoli che portano i bimbi a scuola e passano tutti in via Prima. Sono nate molte nuove abitazioni tra cui le Rsa, molto bene, ma procurano movimento di passaggio i parenti che vanno a far visita ai loro cari degenti e il personale addetto. Altro e non trascurabile, il movimento di autoveicoli, quando ci sono le partite di calcio, fanno dirottare tutti i tifosi con i loro mezzi nella via Prima del villaggio. Per ultimi ci sono i motociclisti che a parte il rumore passano ad una velocità sostenuta adottata solo in autostrada. Non pretendo che tutto ritorni come un tempo però penso si potrebbero migliorare alcuni aspetti del traffico mettendo forse a mio modesto parere dei dossi che potrebbero far rallentare il traffico e mettere in sicurezza pedoni bimbi e animali e non aspettare di farlo quando succedono brutte cose. Cartelli con il limite di velocità: metterli bene in vista dato che non mi risulta venga rispettata.

Flavia Papa