Le segnalazioni dei cittadini rappresentano per Aprica un contributo prezioso per il monitoraggio del territorio e per individuare le situazioni nelle quali è necessario intervenire con maggiore incisività. Ringraziamo dunque la lettrice per la lettera pubblicata il 23 novembre, «Degrado e sporcizia vicino alla scuola», che individua alcune criticità in via Cimabue, a Brescia. La zona indicata è già tra quelle monitorate per i continui fenomeni di abbandono dei rifiuti. Proprio in questi contesti stiamo rafforzando il presidio delle postazioni, con controlli assidui e puntuali da parte degli ispettori ambientali e della Polizia locale. L’obiettivo è intervenire sia per richiamare gli utenti al rispetto delle regole, sia per sanzionare eventuali violazioni. A questo si affianca l’impegno a garantire la rimozione dei rifiuti abbandonati nel più breve tempo possibile. Purtroppo, la presenza, in quel punto, di voluminosi sacchi di rifiuti abbandonati e di materiali estranei alla normale raccolta, come carrelli della spesa, coperte e pezzi di mobili, racconta una realtà che va oltre il servizio di igiene urbana. Il problema è soprattutto quello di comportamenti incivili, alimentati dalla convinzione che qualsiasi cosa possa essere lasciata accanto ai cassonetti, tanto poi qualcuno passerà a raccoglierla. Un atteggiamento che scarica sulla collettività le conseguenze della mancanza di rispetto delle regole. Aprica è impegnata quotidianamente nel garantire la pulizia e il decoro degli spazi pubblici, ma il contrasto a questi fenomeni non può essere affidato esclusivamente al gestore del servizio. Serve il contributo di tutti i cittadini perché il decoro della città è una responsabilità condivisa e comincia dai comportamenti di ciascuno.

Ufficio stampa A2A