Verso l’adunata: e se per i cori ci fosse un concorso?

Quanti anni compiono gli Alpini e le loro fatiche di solidarietà e fratellanza e le montagne? Egregi Presidente Ana Enzo Rizzi e sindaca Laura Castelletti lascio al vostro vaglio una mia visione: se fosse possibile iniziare dall’adunata nazionale un concorso/manifestazione nazionale e internazionale di cori alpini di tutti i gruppi nel segno della pace e fratellanza. Manifestazione che dovrebbe precedere l’adunata stessa e concludersi con essa nella sede di Nikolajewka, a mio avviso. Potrebbero essere interessate le scuole, il teatro Massimo e le piazze ovviamente e i luoghi di fragilità e sofferenza. Il «concorso» dovrebbe essere ancorato con la pica a Brescia ed essere annuale con la giornata finale nella città ospitante, e se fosse esaurita questa mia visione io e Brescia saremo ancora più fieri e orgogliosi di Voi.

Roberto Pasini