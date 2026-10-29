Versi e pensieri per commemorare i nostri defunti

Sono un medico di famiglia in pensione. Nell’estate 2024, in occasione di una visita al Vantiniano, la sosta davanti al monumento sepolcrale della famiglia Dossi-Rampinelli-Spalenza, mi ha ispirato questi versi che, nell’imminenza della Commemorazione dei Defunti, desidero condividere con voi: Donna pietosa dal capo velato / che alla porta celeste socchiusa / t’inchini a udire una voce / che desiderio d’Eterno solo rimanda... / hai accolto quel suono / o ti ha risposto il silenzio?

Giuseppe Agazzani

Brescia