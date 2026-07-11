Vento, opere d’arte e un grazie sentito al gioco di squadra

In questi giorni il nuovo lungolago di Desenzano è stato al centro dell’attenzione a causa del forte vento che ha provocato alcuni danneggiamenti. Al di là delle inevitabili polemiche, mi è nata una riflessione che credo possa trasformarsi in un articolo interessante e diverso dal solito. Spesso si parla della mia scultura monumentale Inside Two Sails come della nuova icona contemporanea del Lago di Garda, ma raramente si racconta ciò che il pubblico non vede: il grande lavoro tecnico e ingegneristico che rende possibile un’opera pubblica di sette metri di altezza. Il recente episodio di maltempo ha rappresentato, di fatto, una prova concreta anche per la scultura, che è rimasta perfettamente stabile. Per me questo è motivo di grande soddisfazione, non tanto come artista, ma perché conferma la professionalità di tutte le persone che hanno contribuito al progetto. Mi piacerebbe cogliere questa occasione per raccontare il valore del lavoro di squadra, ringraziando lo Studio Pizzini per la progettazione strutturale, Officine Perusi per la carpenteria, i professionisti coinvolti nell’installazione e tutti coloro che hanno lavorato affinché l’opera fosse non solo esteticamente significativa, ma anche sicura e duratura. Credo possa essere un bel messaggio per i lettori: dietro ogni opera pubblica esiste un dialogo tra arte, ingegneria, tecnica e responsabilità, aspetti che spesso rimangono invisibili ma che sono fondamentali. Se l’idea fosse di vostro interesse, sarei felice di passare in redazione per incontrarvi personalmente, raccontare il progetto e consegnare al giornale una licenza gratuita per l’utilizzo delle immagini di Inside Two Sails nelle vostre future attività di comunicazione, come segno di stima e con l’auspicio di rafforzare il rapporto tra arte e informazione sul nostro territorio.

Walter Xausa

Artista