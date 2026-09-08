Venite a vedere il Parco dell’Amicizia. Anzi, meglio di no

La vorrei portare con me in una calda serata al Parco Dell’Amicizia a Castrezzato, parco appena riqualificato con 500mila euro dei nostri soldi pubblici, parco oggi che è fiore all’occhiello di un’Amministrazione fiera che parla di un punto di riferimento e di aggregazione per bambini, giovani e nonni. Se venisse con me però rimarrebbe deluso, perché questo parco e il parcheggio adiacente purtroppo sono soprattutto un ritrovo serale e notturno di numerosi gruppi di ragazzi che fino alle 2-3 di notte giocano a pallone, urlano, fischiano, ascoltano musica, disturbando le tante abitazioni che circondano tale spazio, senza dimenticare lo sporco che lasciano nonostante la presenza dei cestini. Quello che la nostra Amministrazione chiama «simbolo di valori» è un vero e proprio problema per i più tanti. Esiste un reato che si chiama «disturbo della quiete pubblica», ma sembra che a Castrezzato sia concesso. Sono state avvisate più volte le Forze dell’Ordine, come cittadini abbiamo chiesto all’Amministrazione, ancora prima che finissero i lavori, perlomeno di non posizionare tavoli proprio sotto le finestre delle abitazioni, abbiamo chiesto di predisporre cancelli per una chiusura notturna, abbiamo chiesto passaggi della Polizia Locale, ma niente di tutto questo è stato ascoltato. A nulla serve aver esposto divieti e orari di frequentazione del parco se poi non si fa niente perché vengano rispettati, a nulla serve aver messo telecamere se poi non vengono visionate per intervenire. Purtroppo questo parco non è un luogo per la Comunità, non è socialità, non è integrazione, è degrado. Tanti di noi si sentono lasciati soli da chi ha scelto di guidare Castrezzato, ma che sembra essere sordo. Quindi no, caro Direttore, non accetti il mio invito, non venga a Castrezzato perché si indignerebbe anche lei, come tanti qui. Detto questo spero che l’Amministrazione mi smentisca mettendo in atto strategie per il bene comune, ne sarei lieto e pronto ad elogiare.

Lettera firmata