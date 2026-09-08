Val Rabbia e Nepal. Quando il dissesto ci mette in guardia

Caro Giampietro, nessun rischio è mai tale finché non ne percepiamo sotto pelle la portata, allorché almeno uno dei nostri sensi avverte il pericolo e da pallido sfondo d’orizzonte la minaccia diviene reale, concreta. Qualcosa di simile, per noi, è avvenuto a fine agosto, con l’onda d’acqua e fango che ha travolto una valle, al confine tra Cina e Nepal. Una calamità i cui video ci hanno come ipnotizzato, richiamando le paure ataviche di cui già i nostri antenati portavano traccia (da valligiani, temevano la furia dell’acqua, tanto che ricordano nitidamente la ricerca di un punto alto, in collina, al momento per nostro padre - che la valle l’aveva abbandonata da ragazzo - di costruire la casa). Tutto questo per dire che siamo assai sensibili al richiamo che lei fa, in tema di monitoraggio e vigilanza. Anche perché spesso in passato il desiderio di progresso ha portato ad ignorare le conseguenze del sottovalutare la fragilità del suolo, che anche quando poggia fondamenta nella roccia, c’è sempre la possibilità che s’infranga, trasformando ogni nido in trappola. (g. bar.)