Uomini violenti con le donne? Sistemiamoli così

Caro Giuseppe, diffidiamo sempre delle soluzioni facili per problemi complessi. Se bastasse ciò che propone non ci sarebbero crimini di ogni genere, avendo trovato il metodo efficace per dissuaderli. Quanto invece ad avere a disposizione un giornale, saremmo tentati di risponderle che ci sovrastima. Invece no. Finte umiltà non servono se vogliamo reciprocamente fidarci l’uno dell’altro. Allora diciamo che un giornale è importante sì, importantissimo, ma non per rilanciare scorciatoie populiste che porterebbero in un vicolo cieco, bensì per proporre spunti, pensieri, riflessioni che contribuiscono a ciò che conta davvero: la formazione di una cultura. Una cultura del rispetto, in questo caso, per contrastare violenza, volontà di dominio, sentimenti di gelosia e possesso. Perché la verità difficile da accettare è che quelli non sono dei «non uomini», bensì degli uomini a tutti gli effetti, proprio come noi. Soltanto riconoscendo loro umanità potremo sperare di contenere la violenza che attuano e trasformare il mondo attuale in un posto migliore di come l’abbiamo trovato.