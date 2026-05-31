Una multa contro chi cerca di vivere in autonomia

Sono Gian Carla, mamma di una ragazza con sindrome di Down che insieme ad altri tre ragazzi anch’essi con sindrome, vivono in cohousing a Brescia in via Somalia 14. Il motivo di questa mia lettera è questo. Mercoledì 27 maggio, arriva a tutte noi 4 famiglie, una mail dall’agenzia immobiliare, con cui abbiamo il contratto d’affitto, un verbale con una sanzione di euro 53 perché i nostri ragazzi hanno esposto alle 16.05 anziché dalle 18 alle 21 lo sporco il giorno 14 maggio. Lo sporco, lasciato fuori dai cassonetti o abbandonato per strada, quello non è sanzionabile perché non tracciabile come i contenitori. Insegneremo ai nostri ragazzi, che se una sera, devono uscire e rientrano tardi, di mettere carta e plastica, nell’indifferenziata al fine di non incorrere in sanzioni a mio modo di vedere alquanto discutibili. Che vergogna.

Gian Carla Tortella