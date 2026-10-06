Una facciata da valorizzare in piazza Rovetta

Frequento da tanti anni Oneglia e mi ha sempre fatto emergere il desiderio di veder abbellito un angolo della mia città sull’esempio di quanto fatto nella città ligure. Mi sono sempre chiesto come mai sulla spoglia facciata di piazza Rovetta non abbiano mai pensato di mettere un qualcosa, un disegno come ad Oneglia appunto. Mi son chiesto perché non con scene di storia locale, comunque di fatti o eventi nostri, in modo da togliere quella facciata non so come dire, scialba, anonima. Chissà se in futuro qualcuno avanzi una idea migliore.

Gian Luigi Sereni