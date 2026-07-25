Un incontro casuale mi ha fatto pensare a chi di noi è povero

Essere poveri, un termine antico ancora attuale. Cinquant’anni fa, ho cominciato a lavorare in una fabbrica bresciana di circa 200 persone. Sono uscito dopo 14 anni e le persone erano diventate 800. Fatto famiglia e sistemato casa. Allora la parola povertà non era tra i principali problemi. Nel 2025 97 milioni di persone nell’Unione europea sono a rischio povertà o esclusione sociale. Provo a ricordare alcune delle differenze di oggi. In quella fabbrica uno dei ricordi che ancora oggi vivo, sono state le assemblee sindacali per rivendicare miglioramenti di vita, ma soprattutto salariali. Tante sono state le ore di sciopero e assemblee dove, sottolineo, al termine della trattativa tutti ne traevano benefici, imprenditori e dipendenti. C’era un bravo sindacalista, di cui non ricordo il nome, che davanti alle richieste dei dipendenti da portare alla proprietà, spiegava la sua filosofia: lo stipendio di ogni dipendente ha 2 nomi: «Dignità Sociale». Ogni persona che lavora e produce deve poter avere delle forme economiche e di sussidio per sé e la propria famiglia. Diversi indicatori misurano oggi la povertà. Uno di questi è l’indice di povertà assoluta, ossia la percentuale di persone o famiglie la cui spesa mensile è inferiore a una soglia di spesa necessaria per acquistare un paniere di beni e servizi considerati essenziali per mantenere uno stile di vita accettabile. Una percentuale questa, che è stabile da circa quindici anni. I bambini sono più a rischio povertà degli adulti e più vulnerabili ai suoi effetti. Per loro la povertà può durare tutta la vita. Scrivo questa lettera per togliermi qualcosa di interiore, dopo che mi è capitato personalmente. Mi trovavo all’ora serale agli Spedali civili di Brescia, prima di accedere ai reparti. A metà corridoio davanti ai distributori bevande, e altro, noto una persona che mi guarda e mi accenna a un saluto! E mi dice: «Non mi riconosci? Sei stato un fornitore quando io lavoravo alla...». Scambiando due parole ho notato che stava mangiando un panino prelevato prima e aveva in mano dell’acqua. Quando è arrivato il momento di poter entrare ai reparti lo saluto e gli chiedo se anche lui stava entrando in ospedale. La risposta è una cosa che non vorrei mai aver sentito. «Vengo qui ogni tanto, mangio qualcosa, così non ceno a casa, sto passando dei momenti difficili, soprattutto lavorativi». Il livello di vita, nei nostri Stati Sociali, è molto alto e molti lo considerano ormai ovvio e normale. Mi piacerebbe che, a contrasto dell’emarginazione, si animasse un dibattito sociale più incentrato sulle prospettive che possiamo offrire alle persone.

Filippo Marchetti

Botticino