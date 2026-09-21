Un costoso arsenale di penne, colori e matite

Caro direttore, le consiglio di conservare questa lettera perché un giorno forse potrà essere ricordato come il testo del papà di un artista. Perché solo un artista può avere a disposizione tanto materiale quanto quello fatto acquistare da alcuni professori di arte e educazione tecnica. Un esempio? Matite colorate, pennarelli, tempere, quattro tipologie diverse di matite (in base alla mina), squadre, goniometri, righelli, gomma normale, gomma pane e gomma di precisione. Finito? No. Qui siamo al materiale di base. E qui si entra in un mondo a parte: fogli di gomma, cartoncini, sketchbook, due tipi di album, sfumino, waterbrush, pastelli a matita acquerellabili, matita sanguigna (lei direttore sapeva dell’esistenza? Io no), fusaggine, pennelli a punta e a taglio. E assicuro che l’elenco è ancora lungo. E lei dirà: «Avete scelto il liceo artistico per vostro figlio e sapevate a cosa sareste andati incontro». Eh no! Parliamo di scuola media! Statale e non privata. Con due ore di arte e altrettante di tecnica a settimana. A parte il costo di tutto il materiale (superiamo un quinto dello stipendio di un insegnante), mi chiedo se poi tutto il materiale indicato e fatto comprare sarà poi utilizzato. Le farò sapere.

Il genitore di un futuro artista