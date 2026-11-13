Un cielo di stelle sotto al quale inventarsi ancora

L’Africa non è solo un continente spesso etichettato come il «Terzo Mondo» o un posto dove regnano fame e povertà: è una madre che ti aspetta per offrirti conforto ed emozioni. Non ha bisogno di nessuno, ma accoglie tutti. È un luogo da cui parti sapendo già che vorrai tornarci. Questo l’ho capito grazie alla Fondazione Tovini nel mese trascorso quest’estate in Tanzania con un gruppo di coetanei per un progetto di volontariato. Sono partita sentendomi frammentata e persa; sono tornata più consapevole e grata. Fin dai primi giorni abbiamo conosciuto persone del posto che, in poco tempo, sono diventate per noi una famiglia. Nelle scuole del nostro villaggio, Kilolo, insegnavamo l’inglese, porzionavamo il cibo, ballavamo e giocavamo con i bambini. È il modo più semplice, ma anche riduttivo, per descrivere il nostro ruolo. Non erano loro a dover imparare da noi: eravamo noi ad apprendere qualcosa da loro. Era così semplice. Un «mambo» («ciao» in swahili), qualche pennarello con cui riempirti la pelle di disegni e un cuore grande erano sufficienti. Non importava chi fossi o quali fossero le tue abilità: bastavano la voglia di mettersi in gioco e quella di aiutare. Mi è rimasto impresso un episodio in cui un bambino, finite le lezioni, corse fuori dalle mura e tornò con il fratellino in braccio che non avrà avuto più di un anno. Ci spiegò che la loro mamma non poteva occuparsene; così, invece di giocare, se ne prendeva cura lui. Presi il piccolo e gli dissi di raggiungere i suoi amici. Ricordo con affetto anche una bambina con l’hijab che mi chiese timidamente di unirsi a una partita di calcio a cui partecipavo anche io, come unica ragazza. Non aveva mai praticato quello sport, ma non importava: era la benvenuta. Capii quanto un piccolo gesto possa trasmettere fiducia e quanto l’impegno di più persone possa migliorare la vita di qualcuno. Non parlavamo la stessa lingua, ma bastava uno sguardo per capirsi e trasmettersi affetto e vicinanza. Anche seguire le messe domenicali era complicato, dato che non comprendevamo lo swahili. Eppure, in quei momenti percepivo una dimensione della religione diversa da quella italiana. Era una celebrazione fondata sull’unione, sulla speranza, sull’amore incondizionato e su una fede ardente. Visitammo inoltre un centro che offriva accoglienza e assistenza sanitaria a persone con disabilità, a volte emarginate. Scoprire quanto fosse difficile garantire loro cure adeguate mi fece comprendere l’importanza di tutelarne la dignità e favorirne l’inclusione. Realizzammo anche un progetto per le ragazze, affrontando temi come la cura di sé e la conoscenza del proprio corpo. Contribuimmo inoltre a finanziare un centro femminile, oggi attivo, dove le giovani possono trovare ascolto e sostegno. Quel mese trascorse rapidamente: le persone inizialmente sconosciute divennero amiche, presenze su cui poter contare. Anche le strade così inusuali, ricoperte di terra rossa, cominciarono a sembrarci familiari. E quel cielo notturno, pieno di stelle, mi insegnava che ogni parte del mondo è diversa e che, a volte, per ritrovarsi, bisogna avere il coraggio di reinventarsi altrove. Vi auguro di viaggiare con pochi oggetti materiali ma con il cuore aperto e di lasciarvi pervadere dalla vita. Dopo questa esperienza non sono più la stessa e, anche se il viaggio non ha cancellato le mie difficoltà, ora la vita non mi terrorizza più. Rispetto la natura e la vivo. Amo gli altri perché, al di là del colore della pelle, della lingua o dei tratti somatici, siamo tutti esseri umani.

Alice Grippa

Classe Quinta A Liceo linguistico Don Milani