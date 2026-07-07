Un caldo terribile e in ospedale rotti i condizionatori

In questi giorni di caldo estremo, in cui i giornali e i Tg si sprecano sulle istruzioni indirizzate alla popolazione per evitare mancamenti e colpi di calore, proprio nel luogo in cui ci si prende cura della salute altrui, succede qualcosa di paradossale. Agli Spedali Civili di Brescia, punta di diamante della sanità nazionale, dicono, proprio nel reparto di Cardiologia in cui vengono curati i pazienti più a rischio a causa del caldo, i condizionatori sono rotti da qualche giorno e non si è pensato a una soluzione rapida e temporanea per garantire ai degenti un soggiorno se non piacevole, almeno vivibile. Se non fosse a rischio la vita di qualche decina di persone, ci sarebbe quasi da sorridere. Mentre si aspetta che qualche addetto ai lavori aggiusti un paio di condizionatori, speriamo che a qualche dirigente, dal fresco del suo ufficio, venga in mente di recuperare un Pinguino DeLonghi dalla cantina, per permettere a quelle persone malate di superare questo caldo rovente.

Lettera firmata