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Lettere al direttore
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Troppo pericolose le transenne messe su via Zadei

Volevo approfittare di questo spazio per esporre la mia contrarietà all’ordinanza del sindaco (così mi hanno riferito che è all’origine della questione) per quanto riguarda le transenne poste sulla via Zadei per l’entrata e l’uscita dei bambini della 28 maggio/Fermi. È vero che bisogna incentivare la possibilità di arrivare a piedi, ma se qualcuno delle autorità venisse a vedere il caos pazzesco che si forma sulla via Zadei e quanto la sicurezza dei bambini viene messa in pericolo forse cambierebbe idea. Io sono una nonna che accompagna i nipoti a scuola e stamattina, per non essere riuscita ad arrivare al piccolo e unico parcheggio vicino alla scuola, con bambini e zaino, peraltro pesantissimo, ho dovuto attraversare tre strade ad altissimo traffico mettendo a rischio la loro sicurezza (ricordo che ci sono anche i camion per la costruzione delle nuove case di via Filzi). Non si chiede di arrivare all’entrata ma almeno al parcheggio questo sì. Spero che qualcuno ci ripensi e ritorni sulle sue decisioni.

Fulvia Faustini

Brescia

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