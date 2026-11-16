Troppi vocaboli inglesi: sul GdB imparate a tradurli

Caro Stefano, esistono due tipi di direttori: i puntigliosi, che passano in rassegna articolo per articolo, segnando con matita rossa i punti che si discostano dagli ordini che hanno dato; gli elastici, che danno indicazioni di massima, ma lasciando autonomia e senza passare al setaccio ogni centimetro quadro. Iscriversi alla seconda categoria è un modo per mettere le mani avanti e ammettere che, nonostante la pensiamo esattamente come lei, avendo in uggia i termini stranieri e piccandoci di trovare ogni volta la traduzione in italiano, capiti che tra le pagine del GdB spicchi un florilegio anglofono, che pare di stare a New York nonostante si parli di Caino o Leno. Nulla è perduto però, avanti dunque a testa china, lancia in resta e vocabolario alla mano.