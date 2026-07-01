Troppi rifiuti, i controlli sono da rivedere

Faccio una premessa dicendo che abito a Concesio e dopo una iniziale riluttanza ho accettato a braccia aperte il ritiro del porta a porta di tutti i rifiuti, sono scomparsi tutti i cassonetti. A Brescia invece pare di essere nelle favelas, quello che mi fa andare in bestia sono le multe che vengono date a caso e nella fattispecie a mia suocera di 83 anni che ha osato portare giù la carta alle 16. Mio nipote ha cercato invano di farlo capire al solerte controllore (il bidone riporta il cognome) ma è come se avesse commesso una grave infrazione. Pagata multa di 50 euro. Bene, nella stessa via e più precisamente in via Fisogni zona Casazza, attraverso una comunicazione dello Studio che cura l’amministrazione dei condomini, si viene a conoscenza della presenza di topi e si danno delle disposizioni per la corretta pulizia degli spazi comuni. Per non parlare di sedie, materassi, borse con dentro ogni cosa regolarmente abbandonati, ma a questi anche se li vedono col piffero che gli danno la multa perché è più comodo darlo ad una persona anziana che ha osato lasciare il bidone della carta. Con questo dico che non si può portare la città a avere in tanti cassonetti l’accerchiamento di ogni cosa.

Roberto Lombardi

Concesio