Treno a idrogeno. La Regione ci crede (ma soltanto lei)

Il Pirellone avrà creduto nel progetto «Idrogeno» sin dall’inizio, peccato che nel frattempo all’estero si scelgono treni elettrici o misti a batteria per sostituire il diesel e il produttore Alstom ha abbandonato il progetto treni idrogeno da mesi. La tecnologia che usa idrogeno per la mobilità è ancora arretrata, poco affidabile e di basso rendimento. I costi per usi e manutenzione diventeranno molto più alti, fino a 8 volte rispetto al treno diesel. Hydrogen valley è un progetto zoppo: l’impianto di produzione di Brescia non è mai stato avviato e Iseo è in arretrato. Milioni di soldi pubblici spesi per non avere nessun miglioramento né sul servizio né sulla sistemazione dei passaggi a livello.

Paolo De Marini

Edolo