Trasporto pubblico e settimana corta? Per me bocciati

Dal prossimo anno novemila studenti delle superiori della Bassa bresciana frequenteranno la scuola 5 giorni la settimana, anziché 6 come ora. Così la Provincia risparmierà sul trasporto pubblico e sul riscaldamento, e qualche famiglia sarà perfino contenta che i figli abbiano il sabato libero. Leggo, a pagina 9 del Giornale di Brescia del 15 ottobre, che il consigliere provinciale Agostino Damiolini ha dichiarato: «La riorganizzazione dovrà innanzitutto garantire che la qualità dell’offerta formativa non venga meno». Avverrà esattamente il contrario. Come si può anche solo immaginare che distribuire trenta ore settimanali di lezione su 5 giorni non pregiudichi la qualità dell’apprendimento? Già oggi gli insegnanti si rendono conto che alla quinta ora di lezione la soglia dell’attenzione e le capacità di apprendimento sono notevolmente ridotte. Immaginiamo cosa succederà alla sesta ora... al massimo sarà utile come momento di socializzazione. L’apprendimento peggiorerà radicalmente. Ricordo bene che già 12 anni fa la Provincia aveva tentato di introdurre la settimana corta alle superiori, ma l’unanime e ferma contrarietà dei presidi e dei collegi docenti dei licei e istituti superiori della città aveva provocato una precipitosa marcia indietro. Vista la mala parata, la Provincia tenta ora una mossa più limitata: sperimentazione triennale e solo per i poveri studenti della Bassa (la scuole della città e delle valli non sono coinvolte). Emanuele Moraschini e Fabio Rolfi, delegato del presidente per il Trasporto pubblico, davvero pensano che la qualità dell’apprendimento possa essere sacrificata per un piatto di lenticchie? È solo sottovalutazione dell’importanza dell’istruzione o nasconde un inconscio disprezzo per la cultura? Io continuo a sostenere, come 12 anni fa, che la settimana corta nelle scuole superiori sia semplicemente una vergogna! E pensare che ero così contento allora, quando eravamo riusciti ad evitare il misfatto...

Prof. Maurilio Lovatti

Brescia