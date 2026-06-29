Trasformiamo l’abbandono in opportunità

A Bagnolo Mella accanto al plesso scolastico di via Bellavere è situata una piastra in stato di semi abbandono. A nostro avviso andrebbe rivitalizzata appunto perché anche adiacente al polo scolastico. Parecchio tempo fa vedemmo un padre e figlio nostri concittadini giocarci sopra a tennis, questa potrebbe essere un’idea visto che la si potrebbe trasformare in due campi, appunto da tennis, da usufruire gratuitamente. Una cosa del genere è già presente nell’adiacente Comune di Manerbio (un campo gratuito!). Crediamo che enti come Regione Lombardia e/o Credito Sportivo possano finanziare tali interventi in quanto portatori di strutture «positive» per la comunita!

Gino Ricarboni, Stefano Forlani e Alberto Cigala

Bagnolo Mella