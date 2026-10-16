Tram e ascensore, decidano i bresciani

Mi riferisco alla lettera del 15 ottobre, sul tram e l’ascensore in Castello, con cui concordo in pieno, e mi chiedo: la giunta di Brescia, sindaca in testa, è di sinistra, dovrebbe quindi essere sensibile alle esigenze dei Bresciani che, mi sembra, non siano entusiasti del tram e, soprattutto, dell’ascensore: e se si indicesse un bel Referendum? Da rispettare eventualmente, non come già successo anni fa, sempre con Giunta di sinistra. Se non Referendum, almeno un Sondaggio, possibilmente non orchestrato? Augurandomi che tram e ascensore non partano mai, porgo cordiali saluti

Gualtiero Sartori

Gussago