Traffico insostenibile in via Attilio Franchi

Transitare su via Attilio Franchi a Brescia è sempre stato complicato, sia per l’entrata e l’uscita dei dipendenti Iveco, sia per il collo di bottiglia che si crea al semaforo, per entrare in tangenziale. Poi la carreggiata è stata ristretta, per realizzare, giustamente, le piste ciclabili. Ma ora, con l’apertura di ben tre centri logistici dietro l’ex caserma Papa, la situazione è diventata insostenibile. Mezzi pesanti che svoltano nella e dalla via privata, miriadi di furgoni per le consegne che non guardano minimamente biciclette in transito. Serve una regolamentazione di questo traffico, che ora appare senza regole, considerato anche l’inquinamento generato dai veicoli in coda.

Stefano Pavan

Brescia