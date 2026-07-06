Tornati a Brescia per alcuni giorni. Ci pare peggiorata

Abbiamo lasciato Brescia due anni fa per andare a vivere a Roma, una città non priva di problemi. Questa estate siamo rientrati per alcune settimane e abbiamo trovato Brescia più sporca e soffocata dal degrado. In particolare, ci ha colpito la situazione di Parco Tarello, un vero e proprio bivacco: immondizia ovunque e siepi ridotte a orinatoi. Fino a pochi anni fa ci andavo con le mie bambine senza problemi o, d’estate, ci correvo al mattino presto. Adesso ho paura solo ad avvicinarmi. Fa molta tristezza e un po’ di rabbia.

Antonio Accetturo

Roma