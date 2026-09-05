Torna la scuola e tornano i problemi dei trasporti

Le scrivo a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico per segnalare nuovamente il problema dei trasporti per gli studenti della nostra zona. Mio figlio deve andare a scuola a Casazza partendo da Nuvolera. A fronte di costi per gli abbonamenti tutt’altro che contenuti, i collegamenti attuali sono inefficienti. Avevo già richiesto per due volte la possibilità di istituire un pullman diretto che colleghi Nuvolera a Casazza. In alternativa, andrebbe bene anche un mezzo che colleghi Nuvolera almeno alla fermata della metropolitana di Sant’Eufemia-Buffalora, per permettere poi ai ragazzi di muoversi autonomamente. Chiedo quindi, tramite il giornale, se per questo nuovo anno scolastico siano stati presi provvedimenti. Le famiglie pagano regolarmente il servizio e i nostri figli hanno diritto a un trasporto efficiente per raggiungere la scuola.

Chiara Loda