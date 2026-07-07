Tantissima stima per come i cani ci sanno aiutare

Caro Giorgio, esiste una sensibilità nuova e positiva nei confronti degli animali. Qualche volta, lo ammettiamo, notiamo eccessi, specialmente quando si ha la tendenza ad antropomorfizzarli, a trattarli come umani, facendo loro un danno. È indubbio tuttavia che, se rispettati in quanto tali, essi possono dimostrarsi compagni utili, oltre che piacevoli, continuando quel processo di cooperazione e simbiosi che dura da migliaia di anni e che rende il mondo migliore.