Sul bus da Brescia a Gardone. Vi racconto la mia

Vorrei dire la mia sul viaggio in corriera da Brescia a Gardone Riviera e ritorno. Faccio il biglietto per due persone, totale 17 euro e 80 centesimi. Si parte dalla stazione, tutto bene, ci sediamo nei primissimi posti. Vediamo persone salire, alcune timbrano, molte no. Ritorno, stessa situazione. Un esempio: a Tormini salgono 10 (contate) persone, nemmeno una timbra, e così via... Una timbra, tre no! Controllori? Nemmeno l’ombra! Poi si parla di conti in rosso.

Marina Caravaggi

Brescia