Sui valori di CO2 attenti agli errori. Vi spiego quali

Ho letto con attenzione la lettera sull’«Ecologia della fede» e mi permetto di segnalare alcuni errori scientifici che rischiano di fuorviare i lettori. L’autore sostiene che la CO2, essendo solo lo 0,042% dell’atmosfera, sia irrilevante. È un ragionamento che non regge: la concentrazione di una sostanza non ne determina l’effetto. Il veleno botulinico è letale a dosi di un miliardesimo di grammo per chilogrammo di peso corporeo - una quantità infinitamente inferiore allo 0,042% di qualsiasi cosa - eppure è la sostanza più tossica conosciuta. Soprattutto, quella CO2 «insignificante» è il mattone fondamentale di tutta la vita sulla Terra: ogni pianta, ogni animale, ogni essere vivente è costruito con il carbonio che le piante estraggono dall’atmosfera tramite la fotosintesi. Senza CO2 non esiste biomassa. Più CO2 significa più effetto serra: questo è fisicamente dimostrato dal 1800 e non è oggetto di dibattito scientifico serio. Sulla CO2 venduta industrialmente: quella usata nelle serre e nelle bibite è prodotta e concentrata appositamente. Non indica affatto che nell’atmosfera ce ne sia poca - è come dire che vendere acqua in bottiglia provi che non esiste la siccità. L’osservazione sul fitoplancton è corretta, ma si ritorce contro la tesi dell’autore: è proprio l’acidificazione degli oceani causata dall’eccesso di CO2 la principale minaccia al fitoplancton marino. Gli scienziati se ne preoccupano moltissimo. Sulle navi container: il problema esiste ed è reale, ed è proprio per questo che l’Imo ha adottato normative sempre più severe sulle emissioni marittime. Ma l’inquinamento navale non cancella il problema climatico: sono due emergenze che vanno affrontate insieme, non usate l’una per sminuire l’altra. Mi fermo qui, limitandomi alla scienza e lasciando ad altri le considerazioni teologiche.

Angelo Manfredini

Manerbio