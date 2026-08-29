Stop temporaneo a Schengen, inutili le polemiche

In merito alle polemiche sulla sospensione del trattato di Schengen da parte del governo Meloni, sinceramente non riesco a capirle. L’Austria l’ha fatto 47 volte, la Norvegia 37, la Germania 35, la Finlandia 33, la Francia 27, l’Italia solo 3 volte. Attualmente sono stati reintrodotti i controlli alle frontiere per motivi di sicurezza e gestione dei flussi migratori in Italia, Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Svezia. Non vedo i motivi di tante urla e polemiche, se non da parte di chi è probabilmente contrario a tutto ciò che il governo fa.

Pierino Stefano Zucchini