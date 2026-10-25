Sorrisi, conforto, bravura: grazie Poliambulanza!

Desidero esprimere pubblicamente la mia più sincera gratitudine per la professionalità ai reparti di Neurochirurgia e di Riabilitazione neurologica, della Poliambulanza, dove sono stata curata e assistita per oltre quattro mesi. Un grazie di cuore al dottor Eugenio Magni per la tempestiva diagnosi, al dottor Oscar Vivaldi per il delicato intervento a cui mi ha sottoposto, alla dottoressa Elena Baruzzi che ha coordinato la riabilitazione, a tutte le fisioterapiste e fisioterapisti: Carolina, Rossella, Linfa Marco, Mariachiara, Riccardo, Marco. Esprimo la mia grande riconoscenza anche agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari, per la professionalità, l’umanità, l’attenzione con cui mi hanno accompagnato. Nei momenti di difficoltà, quando la strada può sembrare lunga e faticosa, la qualità delle cure è fondamentale, ma lo sono altrettanto una parola gentile, l’ascolto, un sorriso.

Eugenia Civardi