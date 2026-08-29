Sicurezza stradale, un favore ai ciclisti e l’insidia nascosta

L’euforia ecologista che sta permeando ogni attività socio-politica può giocare scherzi spiacevoli, specialmente in persone che non sono in grado di gestirla e che, magari, non hanno nemmeno compreso il profondo significato di «ecologia». I gestori della viabilità in particolare sembra siano quasi ossessionati nel volerla applicare, trascurando la valutazione delle conseguenze delle iniziative in proposito (o non valutandola attentamente). Un esempio per chiarire: in corrispondenza di incroci regolamentati da semaforo (solo alcuni peraltro) si notano, oltre la riga bianca di arresto veicoli al rosso, arretrata quindi rispetto al solito, pittogrammi al suolo che indicano spazi con la possibilità di sosta di biciclette, quindi davanti ai veicoli, tutto molto bello ed ecologico. Le biciclette «uber alles» come direbbero in Germania con risvolti meno belli in pratica: ammesso che qualche ciclista si fermi al rosso (qualcuno si ferma davvero) alla ripartenza si trova con veicoli alle spalle che premono per riprendere il percorso e, di conseguenza, con grossi rischi per i ciclisti che si devono spostare a lato, magari con difficoltà; un presunto favore al ciclista si traduce in definitiva per lui in un rischio supplementare di investimento. Non basta, perché in alcuni casi l’incrocio è dotato di corsia di transito continuo per la svolta a destra, manovra però impossibile nel caso in esame perché i veicoli fermi in posizione arretrata ne impediscono l’accesso. L’iniziativa degli spazi preferenziali ai ciclisti quindi si traduce in un aumento di rischio per gli stessi e di impedimento al traffico veicolare. Il fatto poi che l’iniziativa sia stata limitata ad alcuni incroci può originare confusione negli utenti che si trovano ad assumere comportamenti diversi in situazioni analoghe. L’incrocio esaminato è tra via Valcamonica e via Albertano da Brescia (che porta al P.S. della clinica S. Anna). Credo che il caso possa rientrare nel «bestiario stradale».

Angelo Angoscini