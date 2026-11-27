Carissimo, nell’incipit della sua lettera c’è il nocciolo di ciò che conta: «Sono una persona». Una persona, non un’etichetta, un numero, una casella da riempire. Una persona. È vero, non vogliamo fare gli ipocriti: un conto sono i (nostri) bei discorsi, un altro il carico di discriminazione e di sofferenza che deve subire lei. Cercansi allora aziende che sappiano leggere dalla seconda riga del curriculum, quella che oltrepassa la dicitura «Legge 68/99» e si concentra su titoli, studi, competenze, che altrimenti è come avere a disposizione tutti i libri di una biblioteca e usarli come fermaporte. E se nell’incipit della sua lettera c’è tutto il nocciolo, nella coda è condensata la polpa, cioè cosa è necessario davvero e potremmo noi fare: ascoltare. Non per dovere, né per necessità, bensì perché al giorno d’oggi guardare le persone negli occhi e ascoltarle è un privilegio che dà assai più di quanto chiede.