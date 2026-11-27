Siamo persone, non soltanto categorie protette
Sono una persona iscritta alle categorie protette (Legge 68/99) e da circa un anno invio curriculum e cerco un’opportunità lavorativa. Nella maggior parte dei casi non arriva nemmeno una risposta. Ma c’è un aspetto che fa ancora più male: quando finalmente si presenta un’occasione, l’appartenenza alle categorie protette sembra diventare l’unica cosa che conta, cancellando studi, titoli, attestati e anni dedicati alla formazione. Possibile che, quando un’azienda cerca una figura protetta, la prima proposta debba essere quasi sempre quella di fare l’addetto alle pulizie? Sia chiaro: è un lavoro dignitoso come qualsiasi altro e chi lo svolge merita pieno rispetto. Ciò che ferisce non è la mansione in sé, ma il fatto che il curriculum non venga nemmeno letto. La Legge 68/99 nasce per favorire l’inserimento lavorativo mirato, non per relegarci in un recinto professionale o trasformarci in una semplice percentuale da inserire in organico per rispettare un obbligo. Non è una questione economica: è una questione di dignità. Prima di vedere un’etichetta, aziende, selezionatori e centri per l’impiego guardino il curriculum. Avere una disabilità non significa rinunciare alle proprie capacità o alle proprie aspirazioni professionali. Non chiediamo privilegi, ma la possibilità di essere valutati per le nostre competenze. È arrivato il momento che qualcuno inizi davvero ad ascoltarci.
Lettera firmata
Carissimo, nell’incipit della sua lettera c’è il nocciolo di ciò che conta: «Sono una persona». Una persona, non un’etichetta, un numero, una casella da riempire. Una persona. È vero, non vogliamo fare gli ipocriti: un conto sono i (nostri) bei discorsi, un altro il carico di discriminazione e di sofferenza che deve subire lei. Cercansi allora aziende che sappiano leggere dalla seconda riga del curriculum, quella che oltrepassa la dicitura «Legge 68/99» e si concentra su titoli, studi, competenze, che altrimenti è come avere a disposizione tutti i libri di una biblioteca e usarli come fermaporte. E se nell’incipit della sua lettera c’è tutto il nocciolo, nella coda è condensata la polpa, cioè cosa è necessario davvero e potremmo noi fare: ascoltare. Non per dovere, né per necessità, bensì perché al giorno d’oggi guardare le persone negli occhi e ascoltarle è un privilegio che dà assai più di quanto chiede.
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