Utilizzare i simboli religiosi in modo strumentale, pur restando nell’ambito della satira, denota una mancanza di integrità morale e di civiltà. L’Amministrazione di Flero condanna fermamente le vignette pubblicate dal gruppo di opposizione «Buongiorno Flero», che ritraggono il sindaco e l’assessore ai Servizi sociali come la Sacra Famiglia. La giunta definisce tale satira irrispettosa verso i simboli religiosi e i valori della comunità, auspicando un confronto politico basato sui fatti e sul merito amministrativo anziché sulla provocazione.

Gianmarco Dosselli

Flero