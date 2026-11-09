Sì alle multe proporzionate al reddito

Sono un pensionato di 70 anni e vivo con una pensione di circa 1.500 euro al mese. Vi scrivo non per chiedere di essere perdonato, ma per segnalare un’ingiustizia che riguarda me e, ne sono certo, molte altre persone in Italia. L’11 ottobre 2026 sono stato fermato dalla Polizia stradale. La mia assicurazione era scaduta il 23 settembre e il periodo di tolleranza era terminato l’8 ottobre: me ne ero semplicemente dimenticato, per pochi giorni. Era la seconda volta in due anni. Ho sbagliato e non lo nego. Il giorno stesso in cui ho potuto, ho rinnovato la polizza e ho pagato tutto. Accetto le conseguenze previste dalla legge: la sospensione della patente, la perdita di 5 punti, il fermo dell’auto per 45 giorni. Sono sanzioni che colpiscono tutti allo stesso modo, ricchi e poveri, e servono a far capire l’errore. Quello che ritengo ingiusto è la multa di 1.732 euro. Per me è più di un mese intero di pensione. Per una persona benestante la stessa cifra è un fastidio; per un pensionato o per una famiglia che fa fatica ad arrivare a fine mese è un colpo durissimo. Una multa con lo stesso importo per tutti, in realtà, non pesa allo stesso modo su tutti: punisce molto di più chi ha meno. Per questo la considero una sanzione classista. Vorrei sottoporvi due osservazioni: - Le multe dovrebbero tenere conto del reddito. In alcuni Paesi europei esistono già sanzioni proporzionate alle possibilità economiche di chi le riceve. Non chiedo di pagare meno degli altri: chiedo che la multa faccia a tutti lo stesso effetto. In alternativa, si potrebbe permettere a chi ha un reddito basso di scegliere una sanzione più lunga di sospensione della patente o di fermo del veicolo al posto di una parte della somma da pagare. Chi dimentica per pochi giorni non è come chi non paga mai. Oggi la legge tratta allo stesso modo chi non fa per anni l’assicurazione e chi, come me, se ne è dimenticato per qualche giorno e ha rimediato subito. Sono situazioni molto diverse e meriterebbero sanzioni diverse. Non credo che una lettera faccia cambiare la legge, ma credo che sia giusto far sapere a chi governa che queste regole, così come sono, finiscono per rovinare proprio i più deboli: pensionati, lavoratori con stipendi bassi, famiglie in difficoltà. Che sono tanti, in questo Paese.

Roberto Carlos Munoz

Visano