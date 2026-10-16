Senza Renzi il centrosinistra rischia grosso

Ha proprio ragione chi ha scritto recentemente che davanti ai giornalisti per il centro sinistra quella che anche legittimamente potrebbe essere diffidenza sta diventando un’autentica ossessione nei confronti di Matteo Renzi. Non voglio certo insegnare a chi di politica ne sa più di me, ma credo che i voti che raccoglie Italia Viva, di cui Matteo è l’uomo di punta, tornano utili, non vorrei dire indispensabili, per poter andare alla conquista di Palazzo Chigi. Ed, invece, che si fa? Si fa di tutto per sottolinearne le smagliature del carattere, dimenticandosi che Renzi è toscano e di Firenze. Credo, però, che, visti i personaggi sulla scena politica oggi, Matteo si distingua per la sua abilità nella comunicazione e nella narrativa. Certo ha fatto degli errori e potrà farne ancora, ma non accettarlo nel campo largo potrebbe anche voler dire perdere le elezioni politiche del prossimo anno e, molto probabilmente, dire addio anche al Quirinale.

Luigi Cavalieri