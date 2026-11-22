Vorrei raccontare un episodio al quale ho assistito la mattina del 17 novembre 2026, e che mi ha lasciata francamente perplessa, soprattutto perché si inserisce in una situazione di diffusa inosservanza delle regole che ho avuto modo di rilevare in più occasioni. Intorno a mezzogiorno mi trovavo su un autobus della linea 11, in transito da via San Martino della Battaglia. A bordo erano presenti ben sei controllori, divisi in tre coppie, tutti regolarmente muniti delle apparecchiature elettroniche per la verifica dei titoli di viaggio. Ebbene, nonostante la presenza di passeggeri che apparivano palesemente sprovvisti di un regolare titolo di viaggio, i sei addetti quando hanno iniziato il controllo, hanno ignorato questi ultimi, limitandosi a controllare me, che avevano visto convalidare il biglietto al momento della salita, e due studenti del Calini, entrambi muniti di abbonamento. In sostanza, sono stati controllati soltanto i passeggeri dei quali era già evidente la regolarità, mentre gli altri sono stati lasciati indisturbati. Comprendo perfettamente che il personale possa trovarsi in situazioni difficili e che il rischio di aggressioni costituisca un problema reale. Ma quella mattina non vi era alcuna situazione di particolare tensione e, soprattutto, i controllori erano ben sei! Mi auguro che si trattasse di personale in rientro alla sede, perché diversamente sarebbe difficile giustificare una simile organizzazione del servizio. Da abituale utilizzatrice del trasporto pubblico, ho avuto più volte modo di osservare quanto sia diffusa l’abitudine di salire sugli autobus senza pagare il biglietto, tanto da aver maturato l’impressione che i passeggeri regolarmente muniti di un titolo di viaggio siano ormai una minoranza. È naturalmente una valutazione personale, ma ciò che trovo particolarmente avvilente è dover constatare come venga di fatto tollerato un simile disprezzo delle regole, a detrimento di un servizio che costituisce un bene della collettività e che proprio per questo dovrebbe essere tutelato nell’interesse di tutti. Si determina così un paradosso difficilmente accettabile: chi rispetta le regole viene controllato, mentre chi presumibilmente le viola può continuare a viaggiare indisturbato. Mi piacerebbe conoscere, al riguardo, il punto di vista del Gruppo Brescia Mobilità e, in particolare, di Brescia Trasporti.

Lettera firmata