Se goccia a goccia arriva anche «la fregatura»

L’oculista ha ordinato per mia madre un collirio al cortisone per curare un suo disturbo agli occhi. Alla modica cifra di 35 euro mi è stata consegnata in farmacia una confezione da 30 fialette monodose. Leggendo le istruzioni del collirio la dose massima per ogni applicazione è di due gocce per occhio con l’avvertenza che la monodose deve essere utilizzata immediatamente dopo l’apertura e poi subito gettata, non è riutilizzabile nemmeno per una seconda applicazione giornaliera. Il problema è che oltre le due gocce massimo per occhio, totale quattro gocce, nella fialetta rimangono almeno altre dieci gocce da buttare (le ho contate) e quindi solo meno del 30% si usa, il resto è scarto. In proporzione dei miei 35 euro 10 saranno negli occhi di mia madre e 25 buttati al vento, o meglio regalati alla casa farmaceutica. Non so cosa ne pensino i lettori ma per me è una fregatura.

Cesare Gandaglia

Borgo San Giacomo