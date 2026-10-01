Sconti carburanti «dimenticati» dai distributori

Scrivo in merito al caro carburanti che da mesi sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. L’annuncio di una delle più grosse compagnie petrolifere di abbassare i prezzi di benzina e gasolio è in vigore dal 28 settembre 2026, peccato che ancora una volta i gestori delle pompe di carburante non seguano le direttive imposte dalle loro compagnie e proseguono con i prezzi in vigore delle scorse settimane. So che siamo solo al primo giorno, ma è triste constatare che in questo Paese le regole non valgono per tutti. I gestori in questione sono in un punto strategico della città dove il passaggio di veicoli è notevole. Detto questo spero in un vostro aiuto per far si che chi di dovere faccia la sua parte, noi cittadini la nostra la facciamo e a caro prezzo.

Daniele Brognoli