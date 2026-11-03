Sanzioni smodate per i bidoni esposti in orari sbagliati

Sono un cittadino del centro e mi vedo costretto a scrivervi per segnalare quello che, a mio giudizio, si manifesta da tempo come un vero e proprio abuso (nell’accezione di smodato, esuberante) delle sanzioni imposte a chi espone i bidoni della differenziata in orari non indicati dalle ordinanze comunali (dalle 19 alle 21). Mi riferisco soprattutto a quelle categorie di persone che, a causa dell’orario di lavoro o impegni inderogabili, non possono mai rispettare la finestra di esposizione «d’ordinanza». Un esempio? Gli operai turnisti che coprono il turno pomeridiano (dalle 14 alle 22), come possono evitare la sanzione se a casa non c’è nessuno che possa esporre per conto loro l’immondizia nell’orario consentito? E che dire degli impiegati che lavorano fuori città, e che tra le 19 e le 22 in pieno «drive-time» si trovano, magari, ancora spersi nel traffico o sui mezzi pubblici? Ci son poi diverse situazioni imprevedibili, come le urgenze familiari, le chiamate lavorative inattese, le richieste per fare gli straordinari (sempre più necessari, visto l’aumento vertiginoso del costo della vita). Perché un Comune moderno, progressista e aperto come reputo debba essere quello di Brescia, con l’attuale Giunta, deve imporre un regolamento così severo e inflessibile sull’orario di esposizione della differenziata?

Lettera firmata