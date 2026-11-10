Risparmio idrico, il Comune dia l’esempio

Scrivo questa lettera per porre l’attenzione su una contraddizione tanto evidente quanto fastidiosa che si consuma ogni giorno sotto gli occhi dei cittadini di Brescia. Da mesi leggiamo sulle vostre pagine articoli dettagliati, dati statistici e percentuali allarmanti sulla dispersione idrica e sulle perdite della rete comunale, con continui e giustissimi appelli al consumo responsabile e al risparmio dell’acqua, presentata come un bene prezioso e sempre più scarso. Tuttavia, basta farsi una passeggiata per le piazze, vie o punti di incontro (piazzale ingresso del Castello o parchi pubblici) della nostra città per assistere a uno spettacolo di segno opposto: fontane pubbliche da cui l’acqua fuoriesce continuamente per mancanza di rubinetti, spesso a causa di guasti, mancata manutenzione o sistemi di ricircolo assenti o difettosi. Vedere litri e litri di acqua potabile disperdersi inutilmente nei tombini, mentre ai cittadini viene chiesto di stringere la cinghia, svuota di credibilità qualsiasi campagna di sensibilizzazione. La cosa più rammaricante è che per molte di queste fontane non servirebbero grandi investimenti strutturali: basterebbe un intervento di poche decine di euro per installare un semplice rubinetto a leva o, ancora meglio, un pulsante a pressione a tempo. In questo modo, l’erogazione si interromperebbe automaticamente dopo un breve uso, eliminando il flusso continuo e garantendo un risparmio idrico immediato a costo quasi zero per la comunità. Le istituzioni e gli enti gestori non possono limitarsi a fotografare lo spreco idrico con percentuali da capogiro, ignorando poi queste piccole inefficienze nello spazio pubblico. Spero che questa segnalazione possa stimolare un intervento pratico e immediato sulle nostre fontane, affinché l’impegno per la tutela dell’acqua passi finalmente dalle parole ai fatti concreti.

Lorenzo Bonisoli

Brescia