Riforma elettorale: meglio regolare i cambi di casacca

Qualcosa non mi torna, la destra festeggia il traguardo di longevità del suo governo, ma come ha potuto raggiungere l’obiettivo e governare fino ad ora se nello stesso tempo si lamenta di ingovernabilità e propone modifiche alla legge elettorale; a me sembra si vogliano regolare invece certi dissidi interni alla maggioranza e che si voglia spalmare al meglio sugli scranni la colla di cui si sente avvolta la presidente del Consiglio per mantenere le poltrone. L’unica vera riforma elettorale che mi sentirei di favorire è quella dell’anti-defection laws che imporrebbe di lasciare il mandato elettorale agli onorevoli che cambiano di casacca come si prevede in altri Paesi, la cosa in Italia ha assunto livelli patologici, più di cento cambiamenti nell’attuale tornata amministrativa, ma questi onorevoli sono poi sicuri che stanno onorando i mandati che gli elettori hanno loro assegnato al momento del voto? Per esempio l’onorevole Vannacci è sicuro che tutti i leghisti che lo hanno votato lo seguono nel suo vagabondare politico e lasciano la Lega, oppure disattende e disonora l’impegno assunto a suo tempo di rappresentare il loro partito.

Carlo Colosio

Brescia