Regione Lombardia e governo Meloni. Due realtà virtuose

In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, ritengo importante riconoscere alcuni aspetti positivi dell’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni, spesso trascurati nel dibattito pubblico. In particolare, l’attenzione alla stabilità economica e al sostegno a famiglie e imprese rappresenta un segnale di responsabilità in un contesto internazionale difficile. Pur tra inevitabili criticità, emerge una linea politica orientata alla concretezza e alla difesa degli interessi nazionali. Allo stesso tempo, la Regione Lombardia continua a dimostrarsi un pilastro fondamentale per lo sviluppo del Paese. Credo che la collaborazione tra Governo centrale e realtà regionali virtuose come la Lombardia sia la chiave per affrontare le sfide future con maggiore efficacia. Servono meno contrapposizioni ideologiche e più spirito costruttivo. Valorizzare ciò che funziona non significa ignorare i problemi, ma contribuire a un confronto più equilibrato e utile per tutti i cittadini.

Alfonso Scelzo

Gavardo