Reclamo sul contatore, A2A fa chiarezza

In merito alla lettera pubblicata il 18 luglio dal titolo «Quel reclamo che da un anno attende risposta», desideriamo offrire alcune precisazioni che crediamo possano essere utili al lettore e a tutti i cittadini. Innanzitutto, desideriamo evidenziare che A2A Energia dedica la massima attenzione a ogni segnalazione ricevuta, nella piena consapevolezza del disagio e delle legittime aspettative di un cliente che necessita di chiarimenti e di un riscontro tempestivo. Nel caso specifico, a seguito delle verifiche effettuate e dei contatti intercorsi con il Distributore Locale, soggetto responsabile della comunicazione e dell’eventuale aggiornamento dei dati di lettura del contatore (dati sulla base dei quali vengono calcolati i consumi), è emerso che A2A Energia ha fornito puntuali riscontri alle segnalazioni presentate dal lettore, condividendo le informazioni e gli aggiornamenti ricevuti dal distributore, impegnandosi a garantire la massima trasparenza nella gestione della vicenda. Non è dunque corretto affermare, come lasciava intendere il titolo della lettera, che il lettore sia rimasto senza risposta per un anno. Desideriamo inoltre evidenziare che la pratica è tuttora in gestione da parte delle strutture competenti. In tale contesto, provvederemo a prendere contatto con il cliente, al fine di fornirgli il necessario supporto e tutti gli aggiornamenti disponibili sul caso. Rinnoviamo infine la piena disponibilità di A2A Energia a fornire assistenza e chiarimenti attraverso tutti i propri canali di contatto - numero verde, sito internet, Sportelli e Spazio A2A - affinché ogni segnalazione possa trovare il più rapido ed efficace riscontro.

Ufficio stampa A2A