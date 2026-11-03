Rap e disagio giovanile, troppe contraddizioni

Premetto subito che non sono una fan della musica rap, che non capisco i loro messaggi e le loro canzoni. Però ne noto le contraddizioni. Ora, dopo i vandalismi perpetrati a Milano e in tante città, i ricchi e famosi cantanti si ergono sul palco del giudizio mettendo in evidenza quanto siano approfittatori del disagio giovanile. È facile parlare ai giovani da palchi importanti e poi indossare orologi da migliaia di dollari, mostrarsi in bermuda su yacht di lusso, farsi fotografare a bordo di macchine super accessoriate o abitare appartamenti mega galattici. Non voglio fare una analisi delle loro canzoni che non amo e non apprezzo, ma vorrei che di fronte al disagio giovanile se ne stessero zitti e smettessero di farne i sobillatori.

Roberta Verzeletti

Malonno