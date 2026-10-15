Questa norma non piace fino a che non si vince

È stata approvata dal Parlamento la nuova legge elettorale e successivamente è stata controfirmata anche dal Presidente Mattarella. Ora tutti i partiti di opposizione hanno protestato dicendo che si tratta di una legge truffa e che avrebbero fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Tutto legittimo per carità, ma io mi aspetterei un passaggio successivo: ossia se dovesse vincere con questa legge elettorale il Campo Largo per coerenza dovrebbero per prima cosa modificare la suddetta legge e poi andare a nuove elezioni per poter governare senza l’ombra di un successo elettorale ottenuto attraverso un furto. Temo che ciò non accadrà perché ormai la politica è tutta intrisa di ipocrisia con tanti saluti al corpo elettorale. Da notare infine come l’impianto di questa nuova legge in questo momento guardando i sondaggi vada a premiare proprio coloro che la osteggiano. Staremo a vedere cosa succederà dopo il voto e nel frattempo speriamo che le varie guerre in corso nel mondo possano fermarsi per il bene di tutti.

Claudio Alberti

Dello