Quelle bevande energetiche che fanno danno

Scrivo perché lavorando nel settore alimentare giro ogni giorno per supermercati. Siccome vedo sempre più spesso ragazzini di 10/12 anni che bevono litri di queste bevande definite «energetiche», forse perché hanno lattine iconiche e aromi di gusto che sono molto graditi dai più giovani. Ho iniziato a leggere gli ingredienti di questi prodotti e nemmeno il peggior farmaco per l’influenza ha tanta robaccia dentro. Vorrei sollevare questo problema perché ho scoperto che in una di queste lattine c’è un ingrediente che è considerato droga esilarante (protossido di azoto). Questa sostanza è al centro dell’attenzione perché usata con i palloncini gonfiabili e inalata. Sarebbe il caso che le varie Ats facessero un giro nei supermercati e vietassero la vendita di prodotti molto dannosi ai nostri bambini/ragazzi. Sarebbe opportuno parlarne.

Lettera firmata