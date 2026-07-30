Quella deviazione dell’autobus è da segnalare

Ho inviato la presente segnalazione anche a Brescia Trasporti. Manca una segnaletica esplicita dell'interruzione di Traversa Ottava a causa di lavori che hanno modificato la viabilità della linea dell'Autobus n.10. Anche domenica mattina un povero autista ha dovuto percorrere in retromarcia la strada per prendere la deviazione su Via Nona, perché la deviazione è indicata solo in fondo a Traversa Ottava, quindi si arriva in fondo, il pullman non passa e deve tornare indietro. Questo accade numerose volte al giorno. Si chiede una segnaletica all'incrocio di Traversa Ventiduesima con Via Nona, per evitare manovre difficili e rendere la deviazione più visibile, in tempo utile per imboccare la strada giusta. Nella speranza che possa essere messo un semplice cartello che agevoli la circolazione.

Paola Baiguera