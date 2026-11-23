È del 18 novembre la notizia del gesto vigliacco che a Lavenone ha strappato e distrutto la lapide che ricorda il partigiano diciannovenne Amerigo Bagozzi, appartenente alla Brigata Fiamme Verdi «Giacomo Perlasca», ucciso durante un rastrellamento tedesco nel 1944. Di per sé non fa scalpore tanto il gesto vandalico quanto l’ispirazione del gesto stesso che si inserisce in quell’inquietante filone di violenza e di revisionismo storico che sta riportando alla luce i fantasmi di un fascismo che si sperava ormai cancellato e dimenticato. Ricordino gli italiani, soprattutto le nuove generazioni, che non è con un gesto violento che si cancella la storia, semmai la si rende viva e degna di essere ricordata.

Enzo Pasinetti

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