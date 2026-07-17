Quei vasi di fiori tolti senza alcun motivo

Scrivo a tutti coloro che hanno l’onore e l’onere di gestire il patrimonio edilizio di Padenghe. Confesso che è la prima volta in vita mia (e ho 64 anni!) che mi prendo la briga di fare una lamentela nei confronti di un’istituzione pubblica, ma di fronte a certe assurdità (per usare un eufemismo ed essere educato) un cittadino che abbia un minimo di senso civico e di buon gusto, non può e non deve stare zitto. Vengo ai fatti. Stamattina sono andato (come tante altre volte) a far colazione in quella vostra bellissima spiaggia, nel locale «Copellia». Rimango immediatamente basito nel vedere che sono state tolte tutte quelle splendide fioriere ricche di fiori ben tenuti che abbellivano magnificamente l’ambiente. Mi son detto: «Cosa gli è saltato in mente di fare una bestialità del genere?». Vado a ordinare la colazione, chiedo lumi, e mi dicono che è stato il Comune ad imporre questa soluzione... Rimango letteralmente a bocca aperta! Dove è finito il vecchio e classico buon senso? Se siete in grado di capire la mia lamentela, che non è certo fatta per interesse personale (io sono solo un cliente ed un libero cittadino), fatene una approfondita riflessione e dimostrate di avere un po’ di coraggio e un po’ di dignità e ammettete di aver commesso un grave errore nei confronti (oltre che dei gestori del bar) di tutta la collettività.

Giovanni Olivetti